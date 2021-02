Der Corona-Fall wurde im Rahmen der üblichen Testreihen am Freitag entdeckt. Um welchen Spieler es sich handelt, teilten die Kieler nicht mit. Erst am Donnerstag hatte die Mannschaft in der Champions Leaguee in heimischer Halle gegen HC Motor Saporoschje gespielt. Die PCR-Tests der THW-Spieler, Trainer und Betreuer vor der Partie hätten ausschließlich negative Ergebnisse geliefert, ebenso der Antigen-Test vor dem Betreten der Halle, gab der Verein an.