"Mehr als die Hälfte des Profikaders hat noch mit der Infektion oder den Folgen dieser zu kämpfen, sodass die Partie am kommenden Freitag verschoben werden muss. Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung ist für die überwiegende Zahl der Spieler an Profisport noch nicht zu denken. Am Ende der Woche stehen weitere Untersuchungen an", heißt es in der Mitteilung der Emsdettener.