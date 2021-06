Ein Jahr spielte die Außenspielerin bei den Hallenserinnen und konnte in der abgelaufenen Erstligasaison in 29 Spielen 27 Tore erzielen. Die ehemalige Nationalspielerin wechselte vor der Saison vom Thüringer HC an die Saale zu den Wildcats. "Ich werde meine persönlichen Prioritäten jetzt auf meine berufliche Karriere legen. Ein permanentes Pendeln zwischen Halle und meinem Wohnort Leipzig ist da dauerhaft nicht möglich", so Mazzucco.

27 Tore steuerte Alexandra Mazzucco in der abgelaufenen Saison bei. (Archiv) Bildrechte: imago images/VIADATA