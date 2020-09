Er ist gebürtiger Aschersleber, seit 1994 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt und seit 2015 auch Präsident des Deutschen Handball-Bunds: Andreas Michelmann. Im "SpiO"-Talk am Dienstag (29.09.2020) äußerte sich der 60-Jährige zur anstehenden Bundesliga-Saison, die für den SC Magdeburg (gegen den Bergischen HC) und den SC DHfK Leipzig (gegen die Eulen Ludwigshafen) jeweils mit einem Heimspiel am Donnerstag (19 Uhr) beginnt.

Wegen der räumlichen Nähe fiebere er etwas mehr mit den Magdeburgern, erklärte Michelmann - auch wenn er als DHB-Präsident natürlich prinzipiell neutral agiere. "Ich hoffe, dass der Verein wirtschaftlich diese schwierige Situation übersteht und sportlich so weit vorn landet, wie es geht", sagte Michelmann. Beim SC DHfK sieht er mit Geschäftsführer Karsten Günther einen ambitionierten Mann am Werk: "Er möchte nicht immer zwischen neun und zwölf landen. Ein Europacupplatz als Ziel - das gibt es eine Menge Konkurrenz."



Wegen der Corona-Pandemie erwartet Michelmann insgesamt "eine der verrücktesten Saisons, die es je gab". Die Kunst bestehe nun darin, die Belastung richtig zu steuern - schließlich steht eine Mammutspielzeit mit 20 Teams und 38 Spieltagen an. Letztlich sei die Entscheidung, die Vorsaison ohne Absteiger aber mit Aufsteiger aus der 2. Bundesliga abzubrechen, richtig gewesen, so Michelmann.