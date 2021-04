"Wir hatten nach dem letzten Lehrgang der Nationalmannschaft einige positive Fälle, die dann in die Klubmannschaften getragen wurden. Das wollten wir diesmal umgehen", erklärte THC-Coach Herbert Müller. Allein bei den Thüringerinnen sind bis auf zwei Spielerinnen alle weiteren mit den Nationalteams unterwegs. Dort stehen die Rückspiele der WM-Qualifikation auf dem Programm. Deutschland trifft dabei am Dienstagabend auf Portugal. "Diese Spielerinnen kommen dann morgen zurück, andere erst am Donnerstag“, so Müller. Dann wird es auch eine weitere Testreihe geben.