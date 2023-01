Anica Gudelj wechselt zum rumänischen Zweitligaspitzenreiter CSM Corona Brasov. Marija Gudelj kehrt in ihr Heimatland zurück, hat aber momentan noch keinen neuen Verein gefunden. "Anica und Marija Gudelj werden im Team der Wildcats eine große Lücke reißen, die schwer zu füllen sein wird", sagte Vizepräsident Thomas Müller.

Besonders der Abgang von Anica Gudelj trifft die sportliche Leitung hart. Die Kroatin, die vor sieben Jahren nach Halle kam, ist mit 123 Paraden derzeit die beste Torfrau der Bundesliga. Sie hat zur sportlichen Entwicklung des SV Union einen enormen Beitrag geleistet und großen Anteil daran, dass die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt in der vergangenen Saison mit dem achten Platz in der Bundesliga das beste Ergebnis in ihrer Vereinsgeschichte erreichte.