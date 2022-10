Göde hatte sich, wie die über 1.000 Zuschauer in Dresden, bereits auf eine Verlängerung eingestellt. Den Sieg habe man aber "über 60 Minuten verdient." Nun hofft der ehemalige Profi (u.a. SC DHfK Leipzig und Füchse Berlin) auf eine Initialzündung in der Liga. Dort steht Elbflorenz nach sechs Spieltagen und drei Niederlagen auf Tabellenplatz 14. Am Sonntag ist der drittplatzierte VfL Potsdam zu Gast. "Unser Selbstvertrauen und die Sicherheit in die eigenen Stärken sind zurückgekommen. Das hat uns viel Kraft gegeben. Vor allem der ein oder andere, der in den letzten Wochen nicht zufrieden war, hat seine Leistung gebracht."