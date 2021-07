Die drei mitteldeutschen Handball-Zweitligisten haben knifflige Aufgaben in der 1. Runde des DHB-Pokals gezogen. Vor allem der HC Elbflorenz, in der vergangenen Saison auf Platz vier, darf sich auf ein echtes Topspiel freuen. Die Dresdner reisen am Wochenende 28./29. August zum Zweitligameister und Aufsteiger HSV Hamburg. Das ergab die Auslosung am Dienstag (20. Juli).

Elbflorenz vor Topspiel gegen Aufsteiger Hamburg

"Wir hatten in der vergangenen Spielzeit zwei geile Spiele gegen den HSV. Vor allem der Heimsieg (37:31, Anm. d. Red.) aus der Schlussphase der Saison ist da noch im Kopf präsent. Wir freuen uns sehr über das Los, auch wenn wir es natürlich lieber Zuhause gehabt hätten", sagte HCE-Trainer Rico Göde zur Auslosung. Das Hinspiel in der vergangenen Saison hatte Elblforenz denkbar knapp mit 26:27 verloren. Im Juni dieses Jahres feierte Elbflorenz einen Überraschungserfolg gegen Hamburg. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Eisenach: "Wir hätten uns ein leichteres Los gewünscht"

Der ThSV Eisenach bekommt es mit einem Ligakonkurrenten zu tun. Die Thüringer treten beim VfL Lübeck-Schwartau an. "Wir hätten uns ein leichteres Los gewünscht", reagierte Rene Witte, Manager des ThSV, auf die Auslosung. "Das ist gleich ein Härtetest. Wenn schon gegen einen Zweiligisten, hätten wir uns zumindest ein Heimspiel gewünscht." Mit Eisenach (Platz 11.) und Lübeck (10.) treffen zwei Tabellennachbarn der vergangenen Saison aufeinander.

Aue gegen Drittligist / Dessau verpasst Pokal

Der EHV Aue, der die vergangene Saison auf Rang fünf abschloss, hat derweil das vermeintlich leichteste Los erwischt. Die Sachsen treten beim Drittligisten VfL Potsdam an. Unter den insgesamt 24 Mannschaften in der 1. Runde sind zehn Vereine, die in der neuen Spielzeit in der 3. Liga an den Start gehen werden und die 14 besten Zweitligisten der vergangenen Saison. Der Dessau-Rosslauer HV verpasste als Tabellen-15. den Sprung in den Pokal. Bengt Bornhorn trifft mit dem EHV Aue in der 1. Runde auf Potsdam. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Magdeburg und Leipzig steigen im Oktober ein