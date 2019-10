Der SC Magdeburg muss sich in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Pokals mit Gornik Zabrze aus Polen auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Europäischen Handballföderation in Wien. Zabrze ist in der polnischen "Superliga" derzeit Vierter. Gegen die Champions-League-Vertreter Wisla Plock (20:25 A) und Vive Kielce (24:34 A) gab es Niederlagen. In der EHF-Quali-Runde zuvor hatten die Polen Maccabi Le Zion aus Israel (29:26 H/21:22 A) bezwungen.

Rückspiel in der GETEC-Arena

Das Team von Bennet Wiegert tritt zunächst auswärts an. Gespielt wird an den Wochenenden 16./17. sowie 23./24. November. Der SCM kündigte das Rückspiel für den 24. November an. Die Sieger qualifizieren sich für die Gruppenphase.



Vorjahresfinalist Füchse Berlin bekommt es mit HK Malmö zu tun. Die Hauptstädter, die den Pokal 2015 und 2018 gewonnen sowie 2019 im Finale gegen den THW Kiel gestanden hatten, treten zunächst in Schweden an. Auch die Rhein-Neckar Löwen haben im Rückspiel Heimrecht. Die Rheinhessen spielen gegen SKA Minsk aus Weißrussland. Die MT Melsungen als vierter Bundesligist empfängt zunächst das griechische Team von Olympiakos Piräus. Matthias Musche will nach einer Nichtnominierung für das Nationalteam nun international für den SC glänzen. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

EHF-Cup fest in deutscher Hand

In den vergangenen 16 Jahren stellte die Bundesliga 15-mal den Sieger. Insgesamt haben deutsche Klubs seit 1994 21-mal gewonnen. Titelverteidiger THW Kiel geht in dieser Spielzeit allerdings wieder in der Champions League an den Start.