Von den vorangegangenen zehn Spielen gegen die HSG Bad Wildungen hatte der THC neun für sich entschieden. Und so setzten sich die Thüringerinnen auch dieses Mal durch. Nach einem Sahnestart mit Toren der Rückraumspielerinnen Beate Scheffknecht und Almudena Rodriguez geriet der Favorit in Rückstand. Die Vipers, die jüngst mit 33:18 auffällig hoch beim VfL Oldenburg gewonnen hatten, hatten eine starke Manuela Brütsch im Tor und beschäftigten mit viel Druck die gegnerische Abwehr. Der Vizemeister ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und erarbeitete sich in der Sporthalle der Ense-Schule (Heimspielstätte der Vipers) eine Drei-Tore-Führung (19.). Obwohl die Müller-Sieben mit ihrer Chancenverwertung haderte, setzte sie sich bis zur Pause auf 13:8 ab.