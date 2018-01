Dabei war die erste Halbzeit voll nach Plan für die Thüringerinnen gelaufen. Die ersten Tore erzielten Kerstin Wohlbold und Saskia Lang für den THC und brachten ihren Club damit in Führung. Erst in der fünften Minute (2:3) konnten die Gastgeberinnen diesen Zwischenstand auch für sich verbuchen. Es folgte eine kurze Phase mit Führungswechseln, ehe sich die THC-Ladies nach einem Treffer von Iveta Luzumova in der elften Minute dauerhaft vorne hielten. Kurz vor der Pause gelang Anika Niederwieser, Luzumova und Macarena Aguilar Diaz sogar eine kleine Trefferserie, sodass sich der THC mit vier Toren absetzte. Miranda Schmidt-Robben verkürzte lediglich noch auf 12:15 für die Vipern.

Nach der Pause zeigten die Hessinnen dann eine furiose Aufholjagd. Sieben Treffer bei nur vier Gegentreffern in neun Minuten bedeuteten den Ausgleich (19:19). In der 42. Minute konnte Bad Wildungen sogar erneut die Führung für sich beanspruchen (20:21). Die folgende Auszeit von Herbert Müller zeigte nur kurz Wirkung. Aber immerhin kam der THC durch Beate Scheffknecht und Luzumova wieder in Front. In der 53. Minute hieß es wieder Unentschieden (25:25). In einer spannenden Schlussphase versagte den Thüringerinnen dann die Nerven, was unter anderem an mehreren Ballverlusten deutlich wurde. Die Gastgeberinnen übernahmen in der 57. Minute endgültig die Führung (26:27). Nur ein Tor des THC gegenüber vier Toren der HSG in den letzten Minuten bedeuteten die erste Niederlage der Saison.