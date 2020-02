Balingen, das mit 0:8 Punkten in das Jahr 2020 gestartet war, spielte sich gute Chancen heraus und zeigte zunächst eine gute Wurfquote. Die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle ließ den SCM zunächst nicht enteilen (5:5, 12:12). Magdeburg, das zuletzt nach einer bitteren Pleite in Berlin einen Sieg gegen Leipzig gefeiert hatte, spielte geduldig und zeigte offensiv seine individuelle Klasse. Vor allem der wurfstarke Christian O'Sullivan war nur per Foul zu stoppen.