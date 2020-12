Kreisläufer Roscheck stieg mit den Leipzigern 2015 in die Bundesliga auf und spielte hier bisher 164 Mal für die Leipziger. Den SC DHfK wolle er nun verlassen, weil der 29-Jährige das Bedürfnis habe, "mich in meiner Karriere noch einmal zu verändern. Mein Gefühl sagt mir, dass dafür jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Welche Herausforderung am Ende auf mich wartet, ist aktuell noch nicht abzusehen. Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge", wird Roscheck in der Vereinsmitteilung zitiert. "Wir bedauern seine Entscheidung, denn Basti hat in unserem Club große Verdienste geleistet. Gleichzeitig respektieren wir seinen Entschluss und wollen die Zusammenarbeit im Juni gemeinsam mit dem besten Saisonergebnis beenden", so Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther.