Trainer Bennet Wiegert vom SC Magdeburg rechnet mit einem engen Ostduell seiner Mannschaft am Sonntag (Anwurf: 14:45 Uhr, live im MDR-Fernsehen, auf sport-im-osten.de und un der SpiO-App) beim SC DHfK Leipzig. Es werde ein "harter Kampf", sagte Wiegert am Freitagmorgen im "Sport im Osten"-Talk. Er tippe aber auf einen Sieg des SCM mit zwei Toren Differenz.

Das wäre immerhin ein Treffer mehr als in den letzten drei Ostduellen in der Arena Leipzig, als die Magdeburger das Spiel jeweils erst in den Schlusssekunden für sich entschieden. Wobei die Gäste diesmal kein eindeutiger Favorit sind: In der Bundesliga-Tabelle stehen die Leipziger aktuell mit neun Punkten auf Platz neun, die Magdeburger folgen erst dahinter auf Rang zwölf - wenngleich mit einem Spiel weniger.