Robert Weber verlässt Magdeburg nach zehn erfolgreichen Jahren im Verein. Bis auf die Spielzeit 2018/19 traf der Rechtsaußen immer dreistellig. Weber wäre gern geblieben. Magdeburg will den Kader verjüngen. Ein Kommentator schrieb am Sonntag auf MDR.de: "Wie man mit Robert Weber umgeht, ist nicht in Ordnung." Der 33-jährige Österreicher läuft künftig für Bundesliga-Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen auf. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter