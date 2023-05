Sigtryggsson hatte vor der Partie den Druck auf sein Team erhöht. "Es ist unser Anspruch, in allen Partien mindestens auf Augenhöhe zu agieren", sagte der Isländer und nahm vor allem seine Führungsspieler in die Pflicht. Die gewünschte Reaktion blieb in der Partie beim BHC zunächst allerdings aus. Die Leipziger verschliefen vor 2.172 Zuschauern die Anfangsphase und gerieten rasch mit 1:5 in Rückstand (8.). Zwar fanden sie danach offensiv in ihren Rhythmus, offenbarten in der Abwehr aber weiterhin große Lücken und konnten insbesondere das Spiel der Gastgeber über den Kreis nicht unterbinden. Mit einem 5:0-Lauf setzte sich der BHC kurz vor der Pause auf 19:11 ab.