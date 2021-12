Tabellenführer SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga weiter ohne Punktverlust. Beim Bergischen HC feierten die Elbestädter am Samstagabend mit 27:24 (14:13) den 15. Ligasieg in Serie. Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren, für den BHC war Lukas Stutzke mit ebenfalls sieben Treffern am erfolgreichsten.