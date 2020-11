Auch zu Beginn der zweiten Hälfte tat sich Leipzig schwer. Die Gastgeber führten in der 42. Minute wieder mit drei Toren (15:12). Die Grün-Weißen steckten jedoch nicht auf und kämpften sich wieder heran. Beim Stand von 20:20 hatten die Sachsen bei noch 21 Sekunden Spielzeit die große Chance zur ersten Führung und den Sieg, doch der letzte Angriff wurde von Gäste-Keeper Mike Jensen pariert. Beste Werfer des SC DHfK waren Lucas Krzikalla, Marko Mamic und Philipp Weber mit jeweils vier Toren.

Im nächsten Bundesligaspiel kommt es am Sonntag (14:50 Uhr live in der SpiO-App) in der Messestadt zum mit Spannung erwarteten Ost-Derby gegen den SC Magdeburg.