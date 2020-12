Es entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in dem beide Teams leicht zum Abschluss kamen. Beim SCM präsentierte sich Rückraumspieler Marko Bezjak extrem spielfreudig (sieben Treffer). Magdeburg zog die Abwehr der Hausherren immer wieder in die Mitte und kam dann auf Außen mit Lukas Mertens oder im Rückraum durch Christian O'Sullivan zum Erfolg. Auf der anderen Seite ließ die SCM-Abwehr viele freie Würfe zu. Die klarste Führung in Hälfte eins gab es beim 17:12.