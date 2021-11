Dresden erwischte einen guten Start (2:0) und setzte sich in der Folge auf vier Tore ab (9:5/18.). Der HCE profitierte bis dahin auch vom starken Keeper Mario Huhnstock der vier Paraden zeigte. Die Gäste steigerten sich jedoch und fanden nun häufiger Lücken in der Gästedeckung. Dennoch ging der HCE mit einem 12:11-Vorsprung in die Pause.