Bereits vor dem Spiel hatte Herbert Müller gesagt, dass die Mannschaft das dritte Spiel am Mittwoch unbedingt vermeiden wolle, um die Strapazen vor dem European League Final Four, das am kommenden Wochenende in Graz stattfindet, so gering wie möglich zu halten.

Reichert überragt im ersten Durchgang

Die Mannschaft brauchte zwar kurz, um in der Partie anzukommen, nahm sich der Aufgabe jedoch schnell an und egalisierte einen anfänglichen 2:3-Rückstand umgehend. Mit temporeichem Angriffshandball spielte sich der THC nach vorne und tankte sich immer wieder durch den Block der Flames, die fortan einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Allen voran Johanna Reichert sorgte im ersten Abschnitt für die Führung. Die 23-Jährige traf erstmals zum 3:3-Ausgleich, nutzte in der Folge fast jede ihrer Wurfgelegenheiten und erzielte bereits in den ersten 30 Minuten satte zehn Tore. Der THC erarbeitete sich schnell einen Drei-Tore-Vorsprung, hatte defensiv jedoch einige Male Glück. Da die Gastgeberinnen von sieben erarbeiteten Siebenmetern im ersten Durchgang nur zwei verwandelten, verpassten sie den unmittelbaren Anschluss, sodass es mit einer 18:14-Führung für den THC in die Pause ging.

THC erwischt zwei schwache Phasen

Die Thüringerinnen kamen angestachelt aus der Kabine und drückten weiter auf den Halbfinaleinzug. Nachdem Reichert erst von der Siebenmeterlinie gescheitert war, erhöhte sie anschließend doppelt aus dem Rückraum auf 22:16 (36.).

Kurz darauf erlaubte sich die Müller-Mannschaft zwei Schwächephasen, die die Flames umgehend nutzten und mit einem 3:0-Lauf zunächst auf 23:20 verkürzten. Zwar erhöhte der THC dann erneut auf 26:21, doch in Unterzahl brachte Bensheim ein weiterer 0:4-Lauf bis auf einen Treffer heran (48.).

In der Crunchtime verschafften sich die Thüringerinnen mit drei Treffern in Folge und dem zwischenzeitlichen 30:26 (54.) nochmal Luft, doch die Gastgeberinnen steckten nicht auf und verkürzten abermals auf 32:30 (59.). Wenige Momente vor Schluss gelang Matilda Ehlert sogar noch der unmittelbare Anschluss, aber der THC ließ die letzten Sekunden von der Uhr laufen und steht dank eines 33:32-Erfolgs und dem 2:0 in der Serie im Halbfinale. Dort treffen die Handballerinnen nun auf den Sieger aus der Serie von Ludwigsburg und Göppingen.

Zuvor gastiert der THC am kommenden Wochenende aber noch im FinalFour der EHF European League und trifft am Samstag (03. Mai, 18 Uhr, im Liveticker bein SPORT IM OSTEN) auf die Französinnen von DJA Bourgogne Dijon.