Nach der eingeplanten Niederlage beim designierten Deutschen Meister BVB Dortmund musste der Thüringer HC unbedingt bei den Flames in Bensheim gewinnen, um den fünften Platz abzusichern. Und obwohl das Team von Trainer Herbert Müller erneut mit fast dem letzten Aufgebot antrat, lief es zunächst wie am Schnürchen. Marie Vait Davidsen hielt ihren Kasten sauber und vorn knipsten Marketa Jerabkova (sieben Tore in der ersten Halbzeit) und Nina Neidhart. Nach 20 Minuten führte der THC bereits mit 14:6. Dann schlichen sich einige technische Fehler ein, zudem wurden die Angriffe zu schnell und meist unsauber abgeschlossen. Dennoch blieb es bis zur Pause bei einem Sechs-Tore-Vorsprung (18:12).