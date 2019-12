Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga die Patzer der Konkurrenten genutzt. In Düsseldorf gab es am Sonntag beim Bergischen HC ein hart erarbeitetes 24:23 (10:11). Beste Werfer vor 5.008 Zuschauern waren Michael Damgaard (8) beim SC Magdeburg und Fabian Gutbrod (5/4) bei den Gastgebern. Mit dem Erfolg klettert der SCM auf Platz vier, vier Minuspunkte hinter Tabellenführer THW Kiel.