Der Aufsteiger, der bisher in dieser Saison einen Sieg eingefahren hatte, tat sich gegen den besten Angriff der Liga zunächst schwer. In der Sporthalle am Viadukt sorgten Xenia Smits, Kelly Dulfer und Karolina Kudlacz-Gloc dafür, dass das Team von Norman Rentsch schnell einem Rückstand hinterherlief 1:4 (6.). Gegen die Starspielerinnen von Cheftrainer Markus Gaugisch legte Zwickau aber nach einer Weile die Ehrfurcht ab - einzig Chantal Wick musste nach zwei Zwei-Minuten-Strafen aufpassen, dass sie nicht mit einer Roten Karte von der Platte geschickt wird. Vor allem Rückraumspielerin Pia Adams, die im ersten Durchgang viermal traf, schaffte es die starke Abwehr Bietigheims zu überwinden. Meistens war aber der Spitzenreiter gedankenschneller und schickte den Gegner mit einem 9:17-Rückstand in die Pause.

Pia Adams (BSV Sachsen Zwickau, Archiv) Bildrechte: imago images/Beautiful Sports