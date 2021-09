Handball | Bundesliga THC baut Siegesserie aus

4. Spieltag

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in überzeugender Manier den dritten Bundesliga-Sieg in Serie gefeiert. Bei der HSG Blomberg-Lippe setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller am Freitagabend vor 751 Zuschauern ungefährdet mit 32:29 (15:12) durch.