Zwickau startete gut, ließ sich auch von einem frühen Fehlwurf nicht verunsichern und spielte von Gegenstößen unbeeindruckt konsequent nach vorne. Musste Buxtehude ins Positionsspiel, war der BSV auf dem Posten. Nachdem Blanka Kajdon ihren zweiten Siebenmeter ins Tor schweißte, stand es 5:3 (8. Minute). Buxtehude-Coach Dirk Leun früh die erste Auszeit (9.), am Spiel änderte sich wenig: Die Gastgeberinnen spielten mit breiter Brust, die Niedersächsinnen ließen sich aber nicht abschütteln. Und glichen nach einem schönen Anspiel an den Kreis durch Jolina Huhnstock aus (9:9/20.). Aber egal was Buxtehude anstellte, der BSV aus Sachsen ließ sich kaum beeindrucken, traf aus dem Rückraum oder vom Kreis und hatte mit Barbara Gyori auch eine gut aufgelegte Schlussfrau im Tor. Mit drei Toren Führung ging es in die Halbzeit, auch weil ein umstrittener Siebenmeter in der Pause noch einkassiert wurde. Die Uhr für Buxtehude war schon ausgelaufen, als der Pfiff kam.