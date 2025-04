Der Thüringer HC ist erfolgreich in die Bundesliga-Playoffs gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller besiegte am Ostersonntag die HSG Bensheim/Auerbach mit 36:34 (22:15). Damit kann der THC, der die Bundesliga-Hauptrunde als Vierter beendet hatte, bereits am kommenden Samstag im Auswärtsspiel den Halbfinal-Einzug klarmachen. Vor 1.281 Zuschauern war Johanna Reichert mit sieben Toren die beste Werferin des THC.