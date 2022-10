Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben am achten Bundesliga-Spieltag eine Überraschung gegen die in dieser Saison noch unbesiegten Füchse Berlin verpasst. Im Jubiläums-Heimspiel - vor 15 Jahren war die Handball-Abteilung des SC DHfK neu gegründet worden - lieferte die Mannschaft von Trainer André Haber am Sonntagnachmittag (23. Oktober) einen beherzten Kampf, unterlag letztlich aber mit 26:31 (11:12).