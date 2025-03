Die Zwickauerinnen waren von Trainer Norman Rentsch gut eingestellt und begannen im Schulzentrum Nord vor 970 Zuschauern vielversprechend. In der zwölften Minute führten die Sächsinnen mit 6:4, konnten den Vorsprung aber nicht behaupten. In der Folge leisteten sich die Zwickauerinnen einige Abspielfehler oder scheiterten im Abschluss an der Buxtehude-Keeperin Laura Kuske, die mit etlichen Paraden glänzte. So gingen die Gastgeberinnen beim 7:6 (17.) erstmals in Führung und bauten den Abstand bis zur Pause auf 16:12 aus.