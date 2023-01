Der Thüringer HC hat erstmals nach zuvor fünf Siegen in Serie wieder einen Punkt in der Bundesliga abgeben müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller kassierte am Mittwochabend (11. Januar) im Topspiel beim auf Rang drei liegenden BVB Dortmund drei Sekunden vor Schluss noch den bitteren 30:30 (16:13)-Endstand. BVB-Linksaußen Lena Hausherr hatte vor 636 Zuschauern in der Sporthalle Wellinghofen via Innenpfosten doch noch ausgeglichen (60.).



Der THC bleibt Tabellenzweiter, hat nun aber drei Punkte Rückstand auf den weiter verlustpunktfreien Spitzenreiter Bietigheim, der Buxtehude mit 37:20 deklassierte.