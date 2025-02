Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren. Bei Industria Kielce gewann der deutsche Meister am Mittwochabend (12. Februar) mit 29:25 (16:10). Beste Magdeburger Werfer waren Felix Claar und Matthias Musche mit je sieben Toren. Die Elbestädter schieben sich durch den Sieg in der Gruppe B auf Rang fünf an Kielce vorbei und haben damit ihre Ausgangsposition für das Weiterkommen deutlich verbessert.