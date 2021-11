Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit kontrollierte der SCM die Partie. Obwohl die Spanier wieder herankamen (16:17/37.), verschafften sich die Gäste in der Folge ein Vier-Tore-Polster (23:19/47.). Doch Logrono steckte nicht auf und glich in der 51. Minute zum 23:23 aus. In dieser Phase bekam der SCM keinen richtigen Zugriff in der Abwehr - zudem kassierten die Grün-Roten immer wieder Treffer aus dem Rückraum. Bis zum Schluss bleib die Partie hochspannend. Obwohl die Gastgeber in den letzten Sekunden in Ballbesitz waren, konnten die Magdeburger das 29:29 über die Zeit retten. Erfolgreichster Werfer der Magdeburger war Weber mit sieben Toren.

Philipp Weber war bester SCM-Werfer A(Archiv). Bildrechte: imago images/Jan Huebner