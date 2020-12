Nach dem jüngsten Remis gegen die Rimpar Wölfe peilte der Dessau-Rosslauer HV die Rückkehr an die Tabellenspitze an. Gegen die TuS Ferndorf wurde das Team von Uwe Jungandreas zu Beginn seiner Favoritenrolle gerecht: Rechtsaußen Jan Zahradnicek warf mit seinem beiden Treffer bereits nach acht Minuten einen Fünf-Tore-Vorsprung heraus (7:2). Auch in der Folge ließen die Sachsen-Anhalter wenig anbrennen und hielten die Westfalen bis zur Pause auf Distanz (17:12.).