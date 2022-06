Am letzten Spieltag haben sich der Dessau-Roßlauer HV und der EHV Aue im Ostduell mit 26:26 (13:15) getrennt. Der DRHV begann stark, ließ Aue dann aber besser ins Spiel kommen. Die Gäste wurden mit zunehmender Spieldauer strukturierter und gingen mit einer verdienten Führung in die Kabine (13:15). In der zweiten Halbzeit agierte der EHV weiter konzentriert, baute den Vorsprung auf 19:13 aus (36.). Dessau kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel. Mehr als das 26:26 gelang aber nicht mehr. Damit beendet Aue die Sasion als Tabellenvorletzter, der DRHV bleibt mit 35 Punkten auf Rang zwölf.