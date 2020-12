Sowohl Dessau als auch Dresden mussten zuletzt bittere Niederlagen schlucken. Entsprechend motiviert gingen beide Teams ans Werk. In den ersten Minuten entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für den DRHV. Vor allem die Außenspieler Jakub Hrstka und Jan Zahradnicek stachen immer wieder mit erfolgreich vorgetragenen Angriffen hervor. Nach knapp 20 Minuten änderte sich das Bild jedoch zu Gunsten der Gäste, die durch einen Doppelschlag von Nils Kretschmer erstmals mit zwei Toren Vorsprung in Führung gehen konnten (7:9). Dessau tat sich in dieser Phase des Spiels schwer, geriet mehrfach in Unterzahl, doch DRHV-Torwart Philip Ambrosius verhinderte mit starken Parade Schlimmeres zur Halbzeitpause (10:13).