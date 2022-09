Der Dessau-Roßlauer HV ist mit einem Sieg in die neue Spielzeit in der 2. Handball-Bundesliga gestartet. Die Mannschaft von Uwe Jungandreas setzte sich am Sonntag (04.09.2022) gegen den TSV Bayer Dormagen mit 28:25 (11:10) durch.

Viel Stückwerk in der ersten Halbzeit

Beide Mannschaften legten einen zähen Start hin. Fünf technische Fehler in den ersten fünf Minuten sprachen Bände. Spielerisch ging wenig und auch Tore waren Magerkost. Nach zwölf Minuten lagen magere sechs Tore im Netz. Dabei hatte Dessau mit Ausnahme des 0:1 immer knapp die Nase vorn. Mitte der ersten Halbzeit zog die Sieben von Trainerfuchs Jungandreas sogar auf 10:7 davon, obwohl die Gastgeber anschließend fünf Minuten lang nicht trafen, gelang es Dessau-Roßlau nicht, sich weiter abzusetzen. Stattdessen kamen die Gastgeber bis zur Pause trotz sehr überschaubarer Leistung und vielen Schlafeinlagen auf 10:11 heran.

Dessau führt deutlich und muss doch zittern

Nach dem Wechsel war deutlich mehr Tempo im Spiel. Dabei war der DRHV in den wichtigen Momenten hellwach und setzte sich 18 Minuten vor dem Ende der Partie mit fünf Toren ab: 14:19. Dormagen gab sich aber nicht auf und verkürzte zwischenzeitlich auf 20:22 (48.). Dessau-Roßlau - angetrieben vom starken Timo Löser und Jakub Hrstka - blieb cool und traf immer dann, wenn Dormagen zu nah kam.

HC Elbflorenz zittert sich zum Sieg

Nach einem Zitter-Finale ist dem HC Elbflorenz der Saisonstart in die 2. Handball-Bundesliga letztlich doch geglückt. Die Mannschaft von Trainer Rico Göde gewann am Sonntag gegen die Wölfe Würzburg mit 34:32 (20:12) und steht nach dem 1. Spieltag auf dem siebten Tabellenplatz. Allerdings hatte der Neunte der Vorsaison seine deutliche Halbzeitführung am Ende fast noch verspielt.

In der ersten Halbzeit waren die Dresdner in eigener Halle klar überlegen. Sie gingen sofort in Führung (3:0) und bauten den Vorsprung auf 7:3 und 11:5 aus. Durch ein paar ärgerliche Fehler der Sachsen kamen die Wölfe dann zwar auf 11:8 heran, fortan aber bestimmten die Gastgeber wieder das Geschehen und erarbeiteten sich einen deutlichen 20:12-Halbzeitstand.

Doch nach dem Seitenwechsel lief bei den Dresdnern offensiv deutlich weniger zusammen. Die Wölfe konnten den Rückstand nach und nach verkürzen. Am Ende wurde es sogar noch einmal richtig spannend: Würzburg hatte die Möglichkeit auf einen Punktgewinn, doch ein versuchter Kempa-Trick misslang. Im Gegenzug gelang den Gastgebern dann das entscheidende Tor zum 34:32-Endstand.