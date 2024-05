Vor dem Anpfiff waren mit Paul Bones, Patrick Gempp, Jakub Hrstka, Timo Löser und Daniel Schmidt (Karriere-Ende) vor der Arena gleich fünf Spieler offiziell verabschiedet worden. Danach gingen die Biber konzentriert in die Partie. Schnell konnte sich der DRHV eine Zwei-Tore-Führung erspielen (3:1/5. Minute), die in der Folge sukzessive ausgebaut wurde (11:6/16.). Dabei profitierten die Dessauer von einer konzentrierten Abwehrleistung und einem überragenden Janik Patzwaldt im Tor, der bis zum Pausenpfiff acht Paraden zeigte. Die Pausenführung (16:13) hätte für die Gastgeber noch höher ausfallen können, doch Dessau vergab in den letzten Minuten vor der Sirene zu viele Chancen.