In der Folge verlor das Jungandreas-Team aber ein wenig den roten Faden und wirkte im Angriff zunehmend unsortiert. Es ging zwar mit 16:12 in die Pause, aber die Leichtigkeit im DRHV-Spiel begann bereits zu bröckeln.

Und der Trend setzte sich nach dem Seitenwechsel weiter fort. Lübeck-Schwartau hatte den Rückstand in Windeseile egalisiert und war bereits in Minute 38 mit 19:17 in Führung. Die Gastgeber konnten sich zwar noch einmal herankämpfen, verloren dabei aber einiges an Kraft und Konzentration. In der Schlussphase ging die Linie im Spiel dann komplett verloren und Dessau-Roßlau vergab einen freien Wurf nach dem anderen.