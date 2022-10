Das Team um Trainer Jungandreas erwischt an diesem Abend den besseren Start in die Partie. In der achten Minute führen die Hausherren mit vier Treffern. Sie fordern ihre Gegner aus Lübbecke früh. Die Gäste wachen langsam auf und treffen jetzt häufiger. Nach dem ersten Viertel kommen sie auf zwei Zähler ran, 8:10. Keeper Patzwaldt pariert stark und trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Die Biber versuchen ihre Führung weiter auszubauen, doch sie lassen defensiv mehr zu. Lübbecke kommt immer besser in die Partie und gleich in Minute 21 aus - 13:13. Doch Dessau-Roßlau reagiert, dreimal trifft Max Emanuel und sichert mit seinem Teamkollegen Timo Loser die Führung zur Halbzeit.