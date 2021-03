Die Gastgeber taten sich lediglich zu Beginn schwer und lagen nach einigen Ballverlusten bereits mit vier Treffern zurück (2:6/12. Minute). Danach stabilisierte sich der DRHV und kämpfte sich wieder heran (8:8/24.). Dabei glänzte vor allem Keeper Philip Ambrosius, der in der ersten Hälfte zehn Paraden zeigte. Mit einem knappen 12:13-Rückstand ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte konnten die Dessauer die Partie bis zur 35. Minute ausgeglichen gestalten (15:15). Danach setzte sich der haushohe Favorit sukzessive ab (22:18/47.). Zwar kamen die Sachsen-Anhalter nochmals in Schlagdistanz (21:23/50.), doch im Endspurt trumpfte TuS N-Lübbecke nochmals groß auf. Erfolgreichster Werfer beim DRHV war Emanuel Max (5 Tore). Bei den Gästen traf Tom Skroblien am häufigsten (8).