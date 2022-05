Die Sachsen-Anhalter kamen gut in die Partie und mit fortschreitender Spielzeit wurde insbesondere Vincent Sohmann immer stärker. In der 21. Minute stellte der Rückraumspieler zum ersten Mal auf eine drei-Tore-Führung für das Heimteam (11:8). Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen zeigten sich beeindruckt und gerieten weiter unter Druck. Julian Malek hielt dann einen Strafwurf von Tim Wieling und im Gegenzug stellte Timo Löser auf 14:9 (26.). Nach 30 Spielminuten gingen die Gastgeber mit einer verdienten 16:12-Führung in die Kabinen, der Mann der ersten Halbzeit war Sohmann, der zu diesem Zeitpunkt schon sieben Tore auf seinem Konto hatte.

Bester Werfer des DRHV in der Partie gegen Hamm-Westfalen: Vincent Sohmann (Archivfoto) Bildrechte: imago images/Eibner