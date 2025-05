Im zweiten Durchgang agierten beide Teams auf Augenhöhe. In der 52. Spielminute ging Dessau-Roßlau erstmals in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Dormagen zog wieder an und setzte sich 180 Sekunden vor dem Ende auf +2 ab (30:28). Der DRHV kam zwar noch einmal auf ein Tor heran, mehr war jedoch nicht drin.