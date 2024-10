Bildrechte: IMAGO/Hartmut Bösener

Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV holt knappen Auswärtssieg bei Eintracht Hagen

Hauptinhalt

7. Spieltag

18. Oktober 2024, 22:06 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV hat bei Eintracht Hagen den zweiten Ligasieg in Serie eingefahren. Beim 32:30 (13:13)-Erfolg bekamen die "Biber" im genau richtigen Moment den Fuß in die Tür, übernahmen die Führung und gaben diese anschließend nicht mehr her.