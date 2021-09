In der zweiten Halbzeit schaffte Rimpar in der 37. Minute den Ausgleich zum 15:15. Ein Drei-Tore-Lauf der Dessauer brachte wieder etwas Luft (18:15/40.). Danach konnte der DRHV einen knappen Vorsprung lange verteidigen, doch es häuften sich die Fheler im Überzahlspiel. So markierten die Gäste in der 58. Minute das 24:24. In der letzten Sekunde verwandelte Rimpar schließlich noch einen Siebenmeter zur ersten Führung und besiegelte somit die bittere Heimniederlage des DRHV. Danneberg und Pust waren mit fünf Toren die besten Dessauer Werfer.