Das Team des im Sommer scheidenden Trainers Uwe Jungandreas musste sich den Oberfranken am Donnerstag (17. April) mit 27:32 (14:17) geschlagen geben und kassierte die dritte Heimniederlage in Folge. Der Abstand auf die Abstiegszone beträgt weiter nur vier Punkte. Die Lizenz für die kommende Spielzeit in der 2. Bundesliga hat der DRHV bereits erhalten, muss in den abschließenden Partien aber noch die letzten sportlichen Zweifel am Klassenerhalt ausräumen.