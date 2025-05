Glücklicherweise ließ Konstanz weiter Chancen liegen, sodass die Schwächephase keine schwerwiegenden Folgen mit sich brachte. Am Ende reichte das Polster den Blau-Weißen. Der verdiente 37:27-Erfolg war vor heimischer Kulisse der erste Sieg seit vier Spielen. Außerdem machten die Biber einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Sollte TuSEM Essen am Dienstag gegen die Eulen Ludwigshafen gewinnen, so hält der DRHV auch rechnerisch die Klasse.