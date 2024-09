Nach ausgeglichenen 15 Minuten drehten die Dresdner die Schlagzahl langsam nach oben und gingen bis zu Halbzeit mit drei Toren in Führung. Mit zunehmender Spieldauer wurde Elbflorenz immer dominanter, stellten zwischendurch auf 8 Tore. Am Ende nahmen die Gäste dann den Fuß vom Gas. So sah das Endergebnis enger aus, als der Spielverlauf es hergab.