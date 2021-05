Nach einer ausgeglichenen Startphase in der Anhalt Arena rannte Dessau fortan einem Rückstand hinterher. Die Hausherren vergaben ihre Chancen und agierten unglücklich. Co-Trainer Thomas Vollert, der den an Corona erkrankten Cheftrainer Uwe Jungandreas vertrat, nahm eine Auszeit (7:11/25.). In den letzten Minuten der ersten Hälfte kämpfte sich der DRHV noch mal auf drei Tore heran und war aggressiver in der Abwehr.