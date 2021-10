Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gastgeber erneut mehr am Drücker. Der Vorsprung wurde immer weiter ausgebaut. Nach 50 Minuten lag die Jungandreas-Sieben bereits mit sechs Toren vorn (26:20). Auch in der Schlussphase ließen die Sachsen-Anhalter nichts mehr anbrennen und machten so den zweiten Saisonsieg perfekt. Beste DRHV-Werfer waren Yannick-Marcos Pust und Yannick Danneberg sowie Eisenachs Fynn Hangstein (alle neun Tore).