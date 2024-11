Dabei kam der DRHV zunächst nur schleppend ins Spiel. Zwar verlief die Anfangsphase relativ ausgeglichen, allerdings hatten die "Biber" Probleme im Abschluss. Essen kam dagegen immer wieder über einfache Angriffe zum Erfolg und ging nach neun Minuten erstmals mit drei Toren in Führung (6:3). Auch in der Folge wirkte der DRHV noch nicht wirklich im Spiel, leistete sich technische Fehler und scheiterte immer wieder an Essens Schlussmann Dennis Wipf.